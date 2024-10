Il salone di bellezza e parrucchiere “Diva”, in via Vittorio Emanuele a Quartu, intestato a una donna di 42 anni, di Sinnai, è andato distrutto in seguito a un incendio divampato nella notte.

Alcuni residenti, intorno alle 3, hanno sentito un forte boato e una volta accortisi del rogo hanno dato l’allarme.

Sul posto sono state trovate delle tracce di liquido infiammabile.

Il salone è inagibile.

Si tratta del secondo incendio doloso a Quarto a distanza di pochi giorni. Sabato sera qualche malvivente ha tentato di dare fuoco alla saracinesca di un bar in via Is Arenas.