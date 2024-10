Sono stati trovati in giro oltre l’orario consentito e sono stati quindi sanzionati. I Carabinieri di Quartu hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per la violazione delle normative anti-Covid un 23enne residente a Cagliari, disoccupato, noto alle forze dell'ordine per altre vicende, e un 20enne di Monserrato, disoccupato e incensurato. I militari hanno fermato i due alle 4:30 di oggi nel corso di un normale servizio di pattuglia. I giovani, a bordo di una Citroen DS3, non hanno saputo dare una spiegazione del perché si trovassero in giro a quell’ora nonostante il divieto.

Ad entrambi è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro che si ridurrà a 280 se pagata nei primi cinque giorni dalla contestazione o che si raddoppierà in caso di mancato pagamento.

Sempre a Quartu, intorno all'una, un'altra pattuglia dello stesso reparto ha proceduto negli stessi termini nei confronti di un 22enne di Quartu anch’egli disoccupato e con precedenti denunce a carico. Il giovane è stato sorpreso a camminare a piedi senza un’ammissibile giustificazione Nei suoi confronti è stata adottata la stessa sanzione.