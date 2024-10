Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Quartu Sant’Elena per l'incendio del furgone di un ambulante. Non è da escludere che le cause del rogo possano essere ricondotte a un cortocircuito.

Insieme agli uomini del 115 sul posto anche i carabinieri. I militari stanno indagando per capire cosa abbia causato il rogo.

Il proprietario del mezzo, nazionale marocchino, è stato ascoltato e ha riferito di non aver mai ricevuto minacce.

I carabinieri adesso stanno visionando le immagini di alcune telecamere per ulteriori dettagli.