Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria e quelli della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno tratto in arresto un 31enne e un 26enne, entrambi di nazionalità nigeriana e ben noti alle autorità per precedenti specifici.

Dopo diversi servizi investigativi il blitz è scattato ieri sera, quando durante un controllo nell'abitazione del 31enne i poliziotti avrebbero rinvenuto 5 ovuli, pari a circa 60 grammi di eroina, e un portafoglio appartenente al 26enne, con all’interno 250 euro in contanti, provento della vendita illegale, nonché vari bilancini elettronici e 3 confezioni di mannitolo per il taglio della sostanza.

Inoltre, dopo un controllo più approfondito, il 31enne sarebbe stato trovato in possesso di 3.310 euro in banconote di piccolo taglio, anche questi sicuramente guadagno ottenuto dalla vendita illegale. Entrambi sono stati tratti in arresto e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.