Non tutti a Quartu Sant’Elena hanno gradito box velox installati nella litoranea.

Infatti, nonostante il sindaco Mauro Contini abbia tenuto a precisare che i rilevatori della velocità al momento abbiamo solo una finalità di monitoraggio, alcuni impianti sono stati presi di mira e danneggiati dai vandali.

“Nel momento in cui noi porteremo avanti questa fase di monitoraggio dei flussi di traffico e ci renderemo conto che non vengono rispettati i limiti di velocità – ha affermato Contini - dovremmo provvedere a fare più posti di blocco per sanzionare i trasgressori!.

Il primo cittadino ha detto inoltre: “Il vandalismo è un fenomeno che andrebbe combattuto”.