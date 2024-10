Incidente mortale lungo la Strada provinciale 95, a Quartu Sant’Elena. Un uomo alla guida di una Lancia Y ha perso il controllo dell’auto, mentre transitava in via Secca S'Arrideli, finendo fuori strada.

L’auto si è ribaltata e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 188, anche gli agenti della Polizia locale di Quartu che dovranno cercare di accertare le cause dell’incidente. Al momento non sono ancora state fornite le generalità della vittima.