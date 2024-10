Nel corso della notte, intorno all’1:30, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari per un incendio che ha coinvolto i locali cantine e alcune strutture provvisorie (poste nel piano pilotis) di due palazzine contigue in via Sant’Antonio ai numeri civici 141 e 143 a Quartu Sant’Elena.

Intervenute sul posto quattro squadre della Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di viale Marconi che hanno provveduto a spegnere le fiamme prima che queste coinvolgessero i primi piani delle palazzine e ad evacuare gli appartamenti invasi dal fumo.

Per tre inquilini si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118 ma non è stato disposto il ricovero in ospedale. In supporto alle squadre dei vigili del fuoco anche una pattuglia dei Carabinieri della Radiomobile di Quartu Sant’Elena e una volante della Polizia.