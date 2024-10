Gli agenti della polizia di Quartu hanno arrestato un uomo per le ipotesi di reato di evasione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella serata di sabato, gli uomini della Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio sono intervenuti in piazza Spolitu Fracasso, dove secondo quanto riferito, all’interno di un bar, un uomo in evidente stato di ubriachezza stava creando disturbo ai dipendenti e agli avventori.

Secondo quanto riportato, sottoposto a controllo, l’uomo segnalato, un 49enne del luogo, ha inveito e minacciato gli agenti con un atteggiamento aggressivo e oltraggioso che ha mantenuto anche durante il trasporto sul veicolo di servizio, colpendo con calci i finestrini. Accompagnato presso gli Uffici del

Commissariato per le attività di rito, è emerso che l’uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, risultava essere stato scarcerato dalla casa Circondariale di Uta la mattina precedente, per la prosecuzione dell’espiazione della pena residua in regime di detenzione domiciliare.

I fatti accertati dagli operatori della polizia sono stati sottoposti alla valutazione del gip che, in sede di udienza, ha convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta di patteggiamento, ha condannato l’uomo ad un anno di detenzione domiciliare.