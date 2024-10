Nella nottata trascorsa il titolare di un esercizio commerciale ha chiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena perché era stato perpetrato un furto all’interno della sua attività.

Gli agenti, raggiunto il titolare, hanno accertato che ignoti, dopo aver infranto gli infissi per accedere all’interno, avevano asportato strumenti elettrici da lavoro per un valore di circa 5mila euro. Dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza i poliziotti avrebbero riconosciuto l’autore in quanto personaggio assai noto per i precedenti di polizia specifici.

Pertanto, gli stessi lo hanno raggiunto presso la sua abitazione dove oltre all’uomo, 46enne quartese, avrebbero trovato e tutto il materiale sottratto nottetempo.

Accompagnato in Commissariato, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per furto e danneggiamento aggravato, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario dopo aver prestato formale denuncia.