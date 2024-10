Stamattina verso le ore 10 una pattuglia della Stazione Carabinieri di Quartu Sant'Elena si è recata in una via di quella città per effettuare una notifica ad una signora 43enne, per conto della Procura della Repubblica.

Giunta la pattuglia in prossimità dell'abitazione, un appuntato di ha fatto ingresso nel giardino per consegnare il documento alla donna. Improvvisamente un pastore maremmano lo ha aggredito al polpaccio mordendolo.

La donna è intervenuta subito, evitando il peggio. Il militare è stato condotto d'urgenza all'ospedale Brotzu, dov'è stato curato e dimesso. Per lui si prevede qualche giorno di malattia e di indisponibilità al servizio.