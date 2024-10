Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, la Squadra di pronto intervento "2A" della sede centrale del Comando di Quartu Sant'Elena è intervenuta subito dopo la mezzanotte per l'incendio di un autocarro cassonato in via Michele Uda.

Il veicolo era carico di masserizie varie e vecchi elettrodomestici che sono stati completamente travolti dalle fiamme. Gli operatori giunti sul posto con due automezzi hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono stati avviati i rilievi e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.