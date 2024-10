Il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda e il sindaco di Belvì Maurizio Cadau sono rimasti coinvolti, questa notte, in un grave incidente stradale avvenuto a Quartu, nel quartiere di Pitz'e Serra.

Un grosso scooter Honda si è schiantato contro una Volkswagen a bordo della quale si trovavano i due politici, rimasti illesi. Il conducente e il passeggero della moto sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso al Brotzu di Cagliari.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti dai carabinieri, la moto non avrebbe rispettato lo stop ed è andata a schiantarsi sull’auto.

Sui social è stato lo stesso sindaco di Belvì a confermare quanto avvenuto. “Volevo tranquillizzare tutti che io e gli altri passeggeri a bordo della mia auto stiamo bene, vi ringrazio della premura che mi state riservando tramite i messaggi e le vostre numerosissime telefonate, ai quali cercherò di rispondere al più presto. Purtroppo non è andata allo stesso modo per i ragazzi dello scooter, concentriamo le nostre preoccupazioni su di loro e preghiamo affinché tutto vada per il meglio” ha scritto su Fb Maurizio Cadau.