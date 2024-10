Dalle prime luci dell’alba, in località di Calamosca e nel promontorio costiero della Sella del Diavolo, a Cagliari, sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco le ricerche di un uomo di 47 anni che da ieri si è allontanato dalla sua abitazione di Quartu Sant'Elena.

Istituito sul posto un PCA (Posto di Comando Avanzato) con automezzo UCL (Unità di Comando Locale) dei Vigili del Fuoco, postazione mobile, indispensabile per i collegamenti radio e telefonici, per la gestione e il coordinamento delle attività di ricerca e delle squadre in campo, dove oltre un operatore di sala operativa è presente un'unità dei Vigili del Fuoco TAS (Topografia Applicata al soccorso) che opera con sistemi e attrezzature avanzate di geolocalizzazione e tracciatura GPS in contatto radio con le squadre operative.

Nelle aree di ricerca sono in campo: la squadra "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari; il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con i droni; l'unità Cinofila Regionale dei Vigili del Fuoco con i cani e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere le aree impervie.