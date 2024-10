Ieri a Quartu Sant'Elena, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a conclusione di alcuni accertamenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica un 37enne del luogo, disoccupato, con precedenti di polizia.

L'uomo, sottoposto a test alcolemico dopo essere andato entrato in collisione con un'altra autovettura in transito sulla provinciale 17 mentre era alla guida di un'Aprilia Scarabeo, sarebbe risultato essere positivo con tasso pari a 1,94 grammi per litro.

Lo stesso sarebbe risultato inoltre privo del documento di guida in quanto mai conseguito. Il ciclomotore è stato sequestrato è affidato a una ditta autorizzata alla custodia giudiziale.