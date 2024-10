Dopo mesi di indagini, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono riusciti a individuare l’autore di due rapine commesse in due distinte occasioni ai danni di un 80enne del posto. L’anziano, lo scorso 6 settembre, come di consueto, stava facendo rientro presso la sua abitazione, quando è stato affiancato da uno sconosciuto che lo ha seguito addirittura sin da piazza Matteotti, a Cagliari, a bordo di un autobus di linea. Sceso alla fermata in località Sant’Andrea di Quartu, sarebbe stato aggredito da quest’ultimo, che con la forza lo avrebbe condotto fin dentro casa dove sarebbe stato prima percosso e in seguito rapinato di denaro contante e oggetti personali.

A causa dell’accaduto l’anziano è stato costretto a rivolgersi alle cure dei medici, che gli hanno riscontrato escoriazioni in varie parti del corpo. A distanza di venti giorni circa, agli occhi del malcapitato si è presentata una scena analoga alla precedente. Mentre si trovava nei pressi della sua abitazione, sarebbe stato affiancato nuovamente dallo stesso sconosciuto che lo avrebbe scaraventato per terra, percosso più volte e infine gli avrebbe asportato una somma di denaro in contanti tenuta in tasca. Intensa la fase investigativa sviluppata da parte dei militari della Sezione Radiomobile, anche con la ricerca di elementi emersi dallo studio delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza dei mezzi di linea nonché da numerosi servizi di osservazione e pattugliamento, che hanno consentito di pervenire all’identificazione del rapinatore seriale.

Si tratterebbe di C.D., 60enne cagliaritano, con precedenti specifici. L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di rapina e nei suoi confronti è stata predisposta una corposa informativa inviata all’Autorità Giudiziaria. L’operazione rientra tra le numerose attività investigative quotidianamente svolte dai carabinieri della Sezione Radiomobile, tendenti a prevenire, oltre che contrastare, la commissione dei reati nel territorio, assicurando una capillare e costante presenza anche nei più piccoli centri e pattugliando le zone urbane ed extraurbane, al fine di assicurare la tranquillità dei cittadini.