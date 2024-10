“Purtroppo un altro nostro paesano ha contratto il virus in Ospedale e trovandosi lì ricoverato già da un po’ vi resterà per gli accertamenti del caso. Vi tranquillizzo sul fatto che non ha avuto il minimo contatto con nessuno”. L’annuncio è stato dato dal Sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro.

Salgono a quattro, quindi, i casi di positività al Covid-19 nel paese del Meilogu. Per quanto riguarda quelli in isolamento, “Vi confermo il loro buon stato di salute e anche quello dei loro familiari, ha precisato il primo cittadino.