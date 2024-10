Una palestra a cielo aperto nel Corso Vittorio Emanuele.

È quello che hanno potuto vedere i cagliaritani questa mattina nel tratto pedonale dell’importante via del centro storico di Cagliari. Runner, rugbisti, atleti di diverse discipline ma anche persone che si sono avvicinate per la prima volta allo sport, hanno dato vita a un allenamento collettivo all’aperto per l’ultimo atto della fase training di Quartieri in Gara, la manifestazione organizzata dal comitato di Cagliari del Centro Sportivo Italiano.

“Con questa manifestazione vogliamo avvicinare le persone allo sport e a uno stile di vita salutare” afferma Maurizio Siddi, presidente del comitato Csi di Cagliari. “Abbiamo avuto un ottimo riscontro, già l’anno scorso tante persone di diverse età che hanno partecipato a Quartieri in Gara poi hanno proseguito a fare attività fisica durante tutto l’anno”.

Oltre ai partecipanti oggi erano presenti le associazioni dilettantistiche sportive (Asd) che hanno partecipato al progetto: Asd Budokan Fitness, Hobby Sport Pirri, Junior Volley School, Union Rugby Cagliari, Nuova Atletica Sardegna, Steptime Sporting Club, Innovation Asd, Sport Planet Asd e la Palestra Dynamika.

Conclusa la sessione di allenamenti, gli iscritti sono pronti per la gara finale che si svolgerà sabato prossimo, 9 luglio, presso il parco di Terramaini a partire dalle 17. Le squadre partecipanti, ciascuna formata da otto persone, dovranno affrontare un percorso a ostacoli tenendo in mano un secchiello colmo d’acqua che servirà a riempire il contenitore sistemato al traguardo. A vincere saranno le prime tre squadre classificate.

Le iscrizioni all’evento finale resteranno aperte sino al 3 luglio. Info e dettagli su www.quartieringara.org, email segreteria@quartieringara.org e WhatsApp 324 843 3079.