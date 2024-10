«Con questa esperienza cercheremo ancora una volta di raccontare la nostra storia attraverso le nostre architetture e i nostri monumenti, ma anche attraverso i mutamenti che nei secoli ne hanno parzialmente cambiato la fisionomia». Con queste parole pronunciate dal Sindaco Carlo Sotgiu, Plaoghe si prepara ad ospitare per la quarta volta consecutiva, “Monumenti Aperti”.

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio è in programma l’apertura di 15 siti, tra cui l’oratorio del Rosario e la Pinacoteca, l’Oratorio di Santa Croce, l’archivio parrocchiale, il cimitero monumentale, l’ex convento il nuraghe Don Micheli, la tomba dei giganti di Fiorosu, la fonte nuragica di Frades Mareos, l’antico lavatoio di Funtana Manna e le Chiese di Sant’ Antonio e San Michele di Salvennor, San Matteo, San Pietro Apostolo, Valverde e San Sebastiano. Gli stessi potranno essere visitati il sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Per Sotgiu «E’ lì che il passato e il futuro si incontrano e ci raccontano della nostra capacità di tutelare e valorizzare i nostri beni archeologici e monumentali. Le risorse culturali sono infatti il vero futuro sostenibile del territorio,un pezzo pregiato del patrimonio delle comunità e della nostra in particolare...Agli studenti delle scuole e ai loro insegnanti va, come sempre, il nostro ringraziamento in attesa, come ogni volta, di ascoltarli e di imparare qualcosa di nuovo».

Tanti gli eventi speciali, come il “Piaghe Poetry Slam” (domenica 27 alle 17.00 presso il nuraghe Don Micheli) e la rappresentazione teatrale “Shakespeare in Sardigna cun Giulietta e Romeo”, curata dagli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo S.Satta-A.Fais (domenica alle 20.30 all’ex Convento). Per quanto riguarda “Cultura - Patrimonio Comune” è stato segnalato l’Oratorio del Rosario e la Pinacoteca.