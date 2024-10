Ghilarza piange la quarta vittima del coronavirus in poco più di una settimana. Cesare Lai, 84 anni, è morto oggi al San Francesco di Nuoro.

Molto noto in paese, aveva guidato la società sportiva del paese negli anni '60. E il sindaco Stefano Licheri anche ieri ha fatto appello alla prudenza, a limitare le uscite e a preservare gli anziani, una delle categorie più fragili.

"Ci dispiace per questo nuovo decesso- commenta il sindaco Stefano Licheri -. Si tratta di persone anziane, con patologie pregresse. Si deve capire che è importantissimo evitare i contatti, anche con i propri familiari. I contagi si stanno infatti verificando soprattutto in famiglia, andando a trovare parenti. Bisogna capire che bisogna uscire lo stretto necessario solo per motivi di lavoro e urgenti".