Quarant’anni d’amore tra Joan Mayoral e l’Alguer. Un colpo di fulmine tra Mayoral e la città, sin dal 1980, anno della sua prima vita. Un ruolo importantissimo svolto anche da Rosalie Jané, che diventerà sua moglie e che condividerà con Joan l’amore per la città di Alghero e per gli algheresi.

Un grande attestato di stima e amicizia premiato dal Sindaco Mario Bruno che, a palazzo civico in via Columbano, ha voluto consegnare un riconoscimento da parte di tutta la città a Joan e Rosalia. “Un atto di ringraziamento – queste le parole del primo cittadino – che unisce gli algheresi nel rendere merito a quanto ha fatto Mayoral con la sua attività artistica, con le sue mostre fotografiche dedicate ad Alghero, con la sua incondizionata passione per la cultura algherese, per la sua natura e per la sua storia. E soprattutto per la sua amicizia per tantissimi algheresi.”

Alla cerimonia ha partecipato l’artista Franca Masu, che ha voluto omaggiare Joan Mayoral e Rosalia Jané con un intervento che ha sottolineato l’amicizia per Alghero anche attraverso i versi di Salvador Espriu.

Tante sono state le visite in città e le iniziative culturali legate alla sua professione. Mostre, collaborazioni editoriali, ma non solo: il suo forte legame con la città, lo dimostra accogliendo gli algheresi, come anfitrione, nei loro viaggi in terra catalana.

Nel 1993 omaggia la Riviera del Corallo con una esposizione fotografica presso l’Hotel l’Alguer di Barcellona (l’hotel è di proprietà di Joan Sabaté, cittadino onorario di Alghero).

A questa ne seguono tante altre, sempre con tema la nostra città, fino all’ultima, nel 2017 all’interno del cartellone di Més que un Mes, dal titolo “Pastors i ovelles”, un’esposizione di fotografie in bianco e nero che descrivono la tosatura nell’azienda della famiglia Martinelli. Ed è stato proprio Antonio Martinelli, particolarmente attivo nei rapporti con la Catalogna, a promuovere presso l’Amministrazione l’incontro con Joan Mayoral.