Quarantacinque cassintegrati della Sardinia Green Island si sono ritrovati oggi a Roma in piazza San Pietro. Erano lì con lo striscione e i cappellini gialli e il loro dramma: 5 anni fa lo stabilimento di Assemini ha chiuso creando 90 cassintegrati, e ora da dicembre senza copertura sociale. Speravano di poter incontrare Papa Francesco.

"Siamo partiti senza questa rassicurazione da parte del Vaticano - spiega Giampiero Manca, della Rsu Filctem Cgil- ma non é stato un viaggio a vuoto, abbiamo ascoltato la sua toccante omelia e inoltre dal Vaticano ci hanno informato che una nostra lettera, dove é racchiusa la situazione intollerabile che stiamo vivendo, sarà consegnata direttamente al Pontefice, segno di un interessamento per la nostra vicenda lavorativa e personale. Torniamo in Sardegna - conclude il sindacalista - con la certezza che Francesco non ci dimenticherà. E non disperiamo di poterlo incontrare".