Due giornate dedicate alla prevenzione dei disturbi della memoria, attraverso screening gratuiti, organizzate dall'Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M.) della sezione di Sassari, con il patrocinio del Comune di Ittiri e quello di Uri e la collaborazione dell'Avis.

Sabato 25 novembre l’appuntamento sarà a Ittiri dalle ore 09:00 presso il C\o Auditorium in via Boccaccio. Si può prenotare il proprio appuntamento chiamando il numero 079441509 dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:30 o il numero 3393493499 dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:00, oppure tramite e-mail all'indirizzo avisittiri@gmail.com o attraverso WhatsApp ai numeri: 3404801556 o 3356986800. comunicando nome, cognome, data di nascita e numero di telefono.

Sabato 2 dicembre l’appuntamento sarà a Uri dalle ore 9:00, presso i locali dell'Avis comunale di Uri, in via Sassari, 28. Per le prenotazioni contattare l'Avis al numero 079419777.

L'iniziativa è rivolta principalmente agli over 50 si propone di divulgare la conoscenza degli strumenti fondamentali per la prevenzione a diagnosi tempestive delle patologie neurodegenerative che conducono al declino e alla demenza.

Tutti gli interessati potranno sottoporsi ad un test di screening effettuato da personale medico, che avrà lo scopo di indirizzare coloro i quali dovessero presentare eventuali difficoltà della sfera cognitiva, al proprio medico di medicina generale per un approfondimento diagnostico.