Un altro importante traguardo per i compositori sardi Emanuele Contis e Andrea Granitzio, che con la loro “Indòru – Boutique del Suono ” proseguono la loro collaborazione con la Rai.

Stavolta, il sodalizio è stato sancito con “Quante Storie” , il programma quotidiano di Rai 3 dedicato ai libri, in onda dal lunedì al venerdì alle 12.25 con la conduzione del giornalista Giorgio Zanchini e la regia di Andrea Bevilacqua.

“Stiamo collaborando con Roma, spesso per progetti RAI, ma anche con tutto il movimento artistico e produttivo legato al mondo del cinema e della televisione – queste le parole di Emanuele Contis -. Abbiamo grandi piani per tutto il 2020: concerti, installazioni, produzioni, eventi e collaborazioni con ospiti importanti in Italia e all’estero. Lavoriamo per cerchi concentrici, che si espandono dalla Sardegna, vanno verso Roma e Milano, passando per Maranello (Centro Stile Ferrari), per allargarsi verso Londra e Valencia, dove stiamo chiudendo delle collaborazioni importanti con altrettanto importanti aziende, poi Qatar con un meraviglioso progetto di internazionalizzazione tra Sardegna e Medio Oriente e infine Cina, dove da tempo abbiamo gettato le basi per i progetti che quest’anno andremo finalmente a finalizzare. Ma anche Colombia e Canada con le prossime produzioni ancora top secret”.

“La Sardegna non è una scelta casuale – ha concluso -. È qui che vogliamo investire ed è qui che abbiamo scelto di far crescere e sviluppare la nostra azienda che si occupa di bellezza, di musica e arte, e ha bisogno di vivere e respirare in un luogo sano, unico e perfetto come la nostra terra”.