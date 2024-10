In Sardegna

Uno scenario da favola, allestito e curato per un appuntamento dedicato alla conoscenza del paese e all''ospitalità verso i visitatori. Così Sorradile si è mostrato in occasione di “A passizu in Sorradile”, una giornata alla scoperta della cultura, dei sapori e della tradizione, tenutasi domenica 14 maggio per festeggiare San Sebastiano, patrono del piccolo centro del Barigadu.