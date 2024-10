Pochi attimi, un incontro di sguardi e un colpo di fulmine in piena regola.

Si può dire un vero e proprio “amore all’improvviso" quello che è successo a Nicola. Un ragazzo come tanti, uno studente universitario di 25 anni che vive ancora a casa dei genitori e la passione per la scrittura.

Ci scrive per un “occasione persa”, come dice il ragazzo, ed è questo il motivo per il quale ha deciso di contattarci. Diffondere la notizia e sperare che la sua lei riesca ad identificarsi e chissà, magari farli incontrare.

Fin qui tutto normale. Tranquillità però interrotta quella sera del 20 giugno in cui il suo sguardo si è incrociato con quello di una bellissima ragazza, come ci scrive Nicola.

“Mi trovavo al porto di Alghero passeggiando con il mio cane. Erano circa le 20:50. Mi ricordo bene l’ora perché ero di fretta in quanto alle 21 iniziava la partita dell’Inghilterra”.

Tutto sotto controllo, la passeggiata col cane e poi la partita di calcio.

“Camminavo come sempre con passo veloce, qualche pausa per aspettare che il cane finisse di odorare gli angoli dei muri e poi via verso casa. Tutto ad un tratto però ho notato la presenza di tre persone. Precisamente erano una signora, abbastanza anziana con capelli bianchi, un’altra persona che non ricordo il sesso, e una ragazza giovane. Una bellissima ragazza. Erano fermi vicino ad una palma all’inizio del porto, all’altezza del ristorante Le luci del Golfo.”

Un semplice incontro casuale e uno come tanti. Invece no, quell’incontro, come dice Nicola, lo ha completamente “folgorato”.