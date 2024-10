Dopo un anno di attesa è uscito il nuovo videoclip del secondo singolo di Fabio Pisano contenuto nel suo album "Ventidue": Rosa Cenere.

Dopo Alianti, che trattava un tema importante quale l'amore, stavolta si passa ad un qualcosa di più cupo come la perdita di una persona cara. È la richiesta d'aiuto per continuare ad andare avanti nonostante le difficoltà che si affrontano durante l'arco della vita.

Nel video si vedono tre personalità differenti che possono essere le reazioni del nostro corpo davanti a determinate situazioni: apatia, rabbia, tristezza. Tutto questo aperto da una frase diretta "Quando la vita colpisce, Tu come reagisci?", ed una di chiusura "L'importante è reagire", dove si vede una rosa prendere fuoco durante il percorso ed essere spenta dalla pioggia, per poi essere protetta con una campana di vetro dal cantautore stesso. Perché può succedere di tutto, si possono affrontare le cose peggiori, ma la reazione deve avvenire perché "una rosa non sarà mai cenere".

Ecco il video