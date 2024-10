È Oristano, al 52/o posto nella classifica nazionale, la prima provincia sarda per la qualità della vita. E' quanto rileva il Sole 24 Ore nella sua annuale indagine nelle 110 province italiane, pubblicata oggi.

Seguono Cagliari, al 55/o posto, Olbia-Tempio al 69/o posto, Nuoro (75/o), Ogliastra (79/o), Sassari (81/o), Medio Campidano 100/o), chiude Carbonia-Iglesias al 101/o posto. Nella classifica nazionale svetta Belluno, ultima è la provincia di Caserta. L'indagine viene realizzata misurando ricchezza e consumi, lavoro, ambiente e servi, demografia, giustizia e sicurezza e cultura.

Da quest'anno vengono presi in esame parametri nuovi come acquisti online, gap retributivo di genere, spesa in farmaci, consumo di suolo, anni di studio degli over 25 e indice della litigiosità nei tribunali. Nelle singole classifiche, per quanto riguarda Ricchezza e consumi, prima in Sardegna è la provincia dell'Ogliastra (55/a a livello nazionale), seguita da Cagliari (64/o) e Sulcis Iglesiente (66/o).

Per lavoro e innovazione, è prima la Gallura, al 13/o posto nazionale e prima per gli impieghi sui depositi e imprese registrate. Per Ambiente e servizi, svetta Cagliari, sempre al 13/o posto assoluto, mentre per Demografia e società, la prima provincia dell'isola è l'Ogliastra, alla 33/a posizione, e prima in Italia per densità demografica.

Per quanto riguarda giustizia e sicurezza, Oristano si conferma al top con il terzo posto nazionale (e prima per il minor numero di furti nelle case) mentre per Cultura e tempo libero la migliore è Cagliari (25/a).