Nuoro e Sassari risultano nella top 15 della classifica del 'Sole 24 ore', dedicata alla qualità della vita nelle province per i tre target generazionali, delle città dove gli anziani vivono meglio. Nuoro spicca tra le province italiane per i metri quadri medi delle abitazioni rispetto ai componenti medi per famiglia, mentre Sassari conquista anche un nono posto per la spesa sociale pro capite effettuata dagli enti locali.

Oristano, invece, è al terzo posto delle città più vivibili per i bambini e si conferma al top sul fronte della sicurezza con un basso indice di criminalità.

Cagliari è la provincia più a misura di bambino, primeggia per numero di pediatri attivi e offre uno dei rapporti migliori tra retta dell'asilo nido e reddito medio dichiarato, offrendo il posto al 27% dei bambini da 0 a 3 anni. Ma scende al 71° posto (sul totale delle 107 province) per qualità della vita dei giovani e al 25° per gli anziani. Tuttavia, nella stessa provincia i residenti sotto i 10 anni sono diminuiti del 14% negli ultimi cinque anni, mentre è cresciuta (+11%) la popolazione anziana.