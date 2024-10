Tre quadri recanti la firma dell'artista Libero Meledina vennero sequestrati nel 2011 dai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio artistico. Nel 2012, quelle opere, vennero confiscate e catalogate come false in seguito ad una perizia firmata da un dirigente della Sovrintendenza di Sassari e ad una serie di accertamenti disposti nell'ambito di un'inchiesta per un presunto caso di contraffazione.

Le tele vennero così affidate dal Gip di Sassari ai carabinieri che le hanno utilizzate per anni per mostrare durante le lezioni di formazione agli investigatori gli stratagemmi per riconoscere un falso.

Poi la sorpresa: i quadri sono autentici. Lo ha dimostrato dopo una lunga e complessa indagine l'avvocato difensivo Alberto Passino, legale del proprietario dei quadri, Giuseppe Rosa, titolare di una corniceria sassarese.

Passino, con pazienza, ha raccolto le testimonianze di parenti e collaboratori stretti di Meledina, ottenendo proprio in questi giorni la restituzione dei quadri al suo cliente grazie a una super perizia.