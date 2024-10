Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16.35 circa a Sant’Antioco, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in località “Semaforo”, dove si era verificato un sinistro stradale che aveva coinvolto un quad di colore giallo/nero, condotto dal proprietario, un 59enne tedesco, con a bordo una 43enne di Torino.

Il conducente del quad, per cause in corso di accertamento, aveva perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. A causa dell'incidente i due sono stati trasportati rispettivamente presso l'ospedale Sirai di Carbonia su un'autoambulanza del volontariato di Calasetta e presso l'ospedale Brotzu di Cagliari con elisoccorso in codice rosso.

Al cittadino tedesco sono state riscontrate lievi lesioni mentre la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata per i traumi subiti. La regolarità dei documenti di guida, circolazione e assicurazione del mezzo è in corso di accertamento. Il quadriciclo e l’unico casco rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro penale. Procedono alle indagini sulla dinamica dell’evento i carabinieri della Stazione di Sant’Antioco.