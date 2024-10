Nel pomeriggio del 12 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Bono hanno arrestato un 51enne di Burgos per detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina.

In particolare, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, nel transitare in una via del centro di Burgos sarebbe stato attirato dal tipico odore di marijuana, riuscendo a capire da dove provenisse. L’immediata perquisizione dell’abitazione, all’interno della quale risiede stabilmente l'uomo, avrebbe permesso di scoprire una vera e propria raffineria della droga.

Sarebbero stati recuperati infatti dagli uomini dell'Arma 110 chili di marijuana, suddivisi in numerosi bidoni e pronti alla commercializzazione, 72 panetti di hashish per un peso complessivo di 6,8 chilogrammi, 20 grammi di cocaina e, celata sotto un divano, una pistola beretta perfettamente funzionante con matricola abrasa e con due colpi inseriti all’interno del caricatore.

Oltre a tutto questo, i militari avrebbero trovato numerosi attrezzi utili al confezionamento della sostanza stupefacente, tra cui un sigillo con il quale venivano marchiati i panetti di hashish per renderli riconoscibili.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.