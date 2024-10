Un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, questa mattina in un fienile nelle campagne di Putifigari. Dalle 5:30 circa due squadre dei vigili del fuoco di Sassari sono impegnate nell'opera di spegnimento delle fiamme. Gli animali sono stati messi in salvo e nessuna persona è rimasta ferita. In corso le operazioni di messa sicurezza e bonifica del fienile.