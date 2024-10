Stanotte i Carabinieri della stazione di San Bartolomeo, durante un ordinario servizio di pattuglia, hanno colto di sorpresa due cagliaritani pregiudicati, classe 1982 e 1981, Roberto Secci e Maurizio Sanna, di cui uno agli arresti domiciliari, intenti a spacciare sostanze stupefacenti in via Schiavazzi, nota via del quartiere periferico di S.Elia.

Uno dei due è stato raggiunto durante la fuga ed arrestato, l'altro deferito in stato di libertà per essere evaso dagli arresti domiciliari. All'arrivo dei militari, infatti, i due pregiudicati si sono dati ad una precipitosa fuga ed uno dei due ha lasciato cadere una borsa, poi recuperata dal personale operante, con all'interno circa 5 grammi di eroina suddivisa in dosi, poche dosi di cocaina, oltre 50 grammi di marijuana sempre in dosi, dieci boccette di metadone e un centinaio di euro in banconote, provento illecito dello spaccio.

Gli arrestati sono stati dunque condotti dopo la perquisizione domiciliare presso gli uffici del Comando Provinciale in via Nuoro per la redazione atti e il successivo accompagnamento ai domiciliari in attesa del rito direttissimo odierno.