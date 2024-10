Settanta grammi di hashish, banconote di piccolo e medio taglio, bilancino di precisione e tutto l’occorrente per confezionare la droga per poi spacciarla. Non solo: a casa del pusher, anche materiale esplodente, una sorta di bomba artigianale di120 grammi.

Così un disoccupato, pregiudicato cagliaritano di Is Mirrionis, Alessio Argiolas, del ’95, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinato dal capitano Michele Cappa.

Gli investigatori hanno minuziosamente osservato e controllato il viavai di tossici e hanno deciso di intervenire perquisendo l’abitazione del giovane: da li è saltato fuori lo stupefacente e questa mattina il giudice ha disposto i domiciliari fissando la data per l’udienza per il 20 marzo prossimo. Durante il blitz è stata identificata anche una persona, segnalata poi alla Prefettura, come assuntore di eroina.