Continuano senza sosta i servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che proseguono incessanti in tutta l’aera dell’hinterland metropolitano.

Da diversi giorni il personale del gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, guidato dal dirigente Roberto Pititto, monitorava i movimenti di Massimo Puggioni, cagliaritano, classe 1966, pregiudicato. In particolare, pregressi servizi di osservazione avevano consentito di acclarare che lo stesso stazionava nella via Flavio Gioia, in prossimità di un circolo privato e sovente veniva avvicinato da presumibili acquirenti a cui cedeva lo stupefacente.

Un ennesimo servizio di osservazione effettuato nella mattinata di ieri ha confermato l’ipotesi investigativa, tale da determinare l’intervento degli agenti della Polizia di Stato.

Gli investigatori hanno avuto subito il riscontro della cessione di una dose di eroina ad un acquirente e dal controllo più approfondito nei confronti di Puggioni è stato rinvenuto all’interno delle sue mutande un piccolo involucro contenente nr. 4 buste con all’interno 0,60 grammi di eroina e altre 4 bustine contenenti 0,50 grammi di cocaina. Inoltre, è stata sequestrata anche la somma in denaro di euro 185,00, presumibile frutto dell’attività di spaccio.