Sette dosi di cocaina, 565 euro in banconote di piccolo e medio taglio. E’ quanto sequestrato dagli agenti di una Volante durante il servizio di pattuglia in città: in via Castelli M.P., 33enne pregiudicato, alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga.

Prontamente fermato e perquisito lo spacciatore è stato denunciato a piede libero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.