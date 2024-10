I Carabinieri della stazione di Sant’Antioco, a partire dalla serata di ieri, nell’ambito delle attività di contrasto delle “stragi del sabato sera”, hanno dato il via ad un servizio mirato nella particolare fascia costiera maggiormente popolata durante il fine settimana, con posti di controllo nei pressi delle discoteche.

Nello specifico, alle ore 4 circa di questa notte, i militari hanno fermato un giovane Daniele Fois, 20enne di Carbonia, gia con alcuni precedenti di polizia, che sostava nei pressi di una discoteca del luogo, che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina suddivisa in 28 dosi, pronte per lo spaccio. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, inoltre, i carabinieri rinvenivano sostanza da taglio, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e il giovane è stato perciò tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato nella giornata di domani, con rito direttissimo. Nel corso del medesimo servizio sono state, inoltre, segnalati alla Prefettura, quali assuntori di droghe, un 17enne studente di Calasetta , un 20enne, disoccupato di Carbonia e un 22enne cuoco di Carbonia, tutti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana.