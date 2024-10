Per il secondo anno consecutivo e per le edizioni future “Punto di vista Festival” farà tappa in Barbagia, precisamente a Belvì, per un appuntamento dedicato alla proiezione delle pellicole finaliste al concorso internazionale. L’appuntamento è per domenica 3 dicembre alle ore 16:30. A una giuria locale composta da amanti del cinema è stato affidato il compito di giudicare i cortometraggi che sono frutto di una selezione di oltre 160 inediti internazionali.

Le pellicole finaliste sono 16.

L’ingresso è a libera offerta.

Gli organizzatori fanno sapere che, su prenotazione e facoltativa, è prevista una cena a buffet (10 euro il costo).

La sede principale del Festival è il teatro Adriano di Cagliari, dove le proiezioni sono state esaminate da una giuria specializzata, composta da registi sceneggiatori musicisti di alto livello nazionale, tutto organizzato dalla sapiente regia di ART'IN PRODUZIONI di Romano Usai e Manuela Loddo.