Shock settico da rickettsiosi. E’ quanto scrive nel referto medico l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove purtroppo è morto l’ex sindaco di Sestu e presidente del Consiglio Comunale (nella Giunta guidata dall’allora primo cittadino, Aldo Pili), Francesco Serci, 79 anni, professore in pensione (nella foto, in alto).

Serci era solito passeggiare in campagna quando una decina di giorni fa era stato punto da un insetto, poi nei giorni seguenti l’insorgere della febbre alta e il malessere: ricoverato al nosocomio di Is Mirrionis, le condizioni di Francesco Serci si sono aggravate a causa dell’infezione, è stato appurato dagli esami , per una puntura di una zecca.

La notizia è arrivata nella cittadina sestese come un fulmine a ciel sereno: professor Serci era stimatissimo da tantissime persone, un uomo che per la politica sestese ha dato veramente tanto, militando sia da assessore, poi sindaco e anche Presidente dell’assemblea civica nella giunta guidata dall’ex sindaco Aldo Pili. I funerali si svolgeranno oggi, martedì 23 Giugno 2020 alle ore 16.30 presso la Parrocchia Nostra Signora delle Grazie di Sestu.