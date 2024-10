Con la ripresa della scuola ritornano, puntuali, anche i problemi che caratterizzano uno dei momenti più delicati dell’anno sia per le famiglie che per gli studenti.

Le condizioni di viaggio in cui versano la maggior parte dei pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori occasionali, non sono delle migliori: pullman stracarichi e collegamenti tra i vari paesi della Barbagia e del Mandrolisai spesso al limite del sopportabile.

Inevitabili le polemiche.

Oltre alla questione “numerica” di chi ha necessità di spostarsi ci sarebbe anche uno sfasamento dovuto, in alcuni casi, al calendario dell’inizio delle lezioni che non sarebbe stato comunicato all’Arst, che ancora adotterebbe le tratte in vigore nella stagione estiva.

È solo mancata comunicazione o mancanza di organizzazione da parte della scuola quando non si adegua al calendario regionale?

Domani sarà sicuramente un giorno migliore, ma nel frattempo ci vorrebbe un po’ di attenzione in più.