Momenti di paura questa mattina sulla strada provinciale 4 a San Sperate. Un pullman dell'Arst, con a bordo due passeggeri, è finito fuori strada in una cunetta, nessuno è rimasto ferito. Il fatto è avvenuto poco dopo le 8 all'altezza del chilometro 7 e 500.

Il conducente del mezzo pubblico, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto sono subito arrivati il 118, gli agenti della polizia municipale e della Polstrada. L'autista, forse per lo choc, si è sentito male ed è stato visitato dai medici del 118, illesi i due passeggeri. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per consentire il recupero del mezzo.

Foto Ansa