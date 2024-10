Nel pomeriggio un pullman è stato travolto dalle fiamme mentre percorreva la tratta Villamar-Mandas. E' successo a Villanovafranca, in via Regina Elena, quando il vano motore posteriore ha preso accidentalmente fuoco. A bordo del mezzo, oltre all'autista, 15 passeggeri. Tutte le persone sono state fatte scendere in sicurezza prima che le fiamme si sprigionassero all'interno del veicolo.

Una signora residente nell'abitazione di fronte all'incidente è stata portata fuori dai carabinieri della locale Stazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas, che hanno delimitato l'area, provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza veicolo e sede stradale.

Gli operatori hanno agito con l'ausilio di un'autopompa serbatoio e di un'autobotte pompa. Il veicolo è risultato totalmente distrutto, l'abitazione ha invece subito lievi danni (persiane di alluminio e plastica disciolte).