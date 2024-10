Come annunciato in precedenza dal Comune di Oristano, oggi sono entrate in azione le spazzatrici, per garantire la pulizia delle strade. Prima però gli agenti della polizia locale hanno effettuato un giro nelle zone interessate, dove sono state rimosse ben 24 auto, tra le vie Carducci, Manzoni e Alfieri.

Nonostante i numerosi comunicati da parte dell'amministrazione comunale, sono stati numerosi i cittadini ad aver ignorato le richieste di lasciar libere le vie, lasciando l'auto parcheggiata sotto casa. Il divieto di sosta temporaneo è scattato alle 7.

Tra le 6 e le 9 la spazzatrice ha raggiunto le tre vie, come previsto, trovandosi però la strada sbarrata da una quarantina di veicoli. Una decina di automobilisti ha fatto in tempo a spostare il proprio mezzo prima che venisse rimosso. In 24 hanno invece dovuto ritirare la propria autovettura dal deposito.

"Una buona percentuale ha rimosso l'auto qualche minuto prima - ha spiegato Giuseppe Raschiott, comandante della polizia locale - ma per 24 di loro siamo stati costretti ad intervenire con il carro-attrezzi. Se escludiamo due automobilisti, una donna partita la settimana scorsa ed un furgone fermo da mesi, gli altri non hanno rispettato i divieti. Hanno anche ammesso di aver aver sbagliato e dal prossimo turno provvederanno a rispettare la normativa".

Come già ricordato nei giorni scorsi dall'assessore all'ambiente Gianfranco Licheri, presentando il nuovo servizio di pulizia, la presenza delle auto in sosta aveva ostruito più volte il passaggio alle spazzatrici, complicando notevolmente lo svolgimento degli interventi.

"Da questa settimana, secondo un calendario preciso e in via sperimentale, accompagneremo le operazioni di spazzamento delle strade da controlli con gli agenti della Polizia locale e le macchine che dovessero ostacolare gli interventi saranno multate o rimosse con un carro attrezzi, proprio come è accaduto oggi", ha dichiarato.