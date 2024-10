Così come nel corso di quest'estate, vanno avanti anche a settembre i lavori di pulizia delle 22 spiagge gestite dal Consorzio Costa Smeralda.

L'intento è quello di dare la possibilità a residenti e turisti di usufruire liberamente del mare.

Tra gli interventi messi in atto dagli operai dell'ufficio infrastrutture, anche la rimoazione della posidonia che si è depositata nella battigia e che è stata portata, in base alla normativa in vigore, alle spalle dell'arenile.