A Cagliari la domenica diventa una giornata ecologica, con una escursione a piedi, ma anche a bordo del proprio SUP, kayak o semplicemente con una maschera e un boccaglio, alla Sella del Diavolo e un paio d’ore di pulizia del mare e delle spiagge nei dintorni di Marina Piccola.

“Utile per sensibilizzare i cittadini sul tema dello smaltimento e dei danni causati dalle discariche abusive”, a proporre la prima volta di “Puliamo la Sella”, è questo il titolo della manifestazione dell’1 luglio, è l’assessoreClaudia Medda.

“L’iniziativa si inquadra alla perfezione con le politiche ambientali messe in atto dall’Amministrazione comunale, che, anche con nuova raccolta differenziata dei rifiuti Porta a porta, sta cominciando a dare i primi importanti risultati”, ha puntualizzato stamattina al Municipio la titolare della Innovazione tecnologica, Comunicazione e Politiche per il decoro urbano, accogliendo gli organizzatori della MEDSEA-Mediterranean.

L’appuntamento è per le 9 al Porticciolo di Marina Piccola, all’anfiteatro. “I volontari verranno divisi in tre gruppi: un primo gruppo di utilizzatori di kayak e di SUP che pulirà la parte di costa dal Marina Piccola sino a Cala Mosca; un secondo gruppo di snokers pulirà nel tratto della spiaggia e di mare dietro Marina Piccola; il terzo e ultimo gruppo si occuperà invece della pulizia dell’arenile della prima fermata del Poetto e del tratto di mare antistante”, hanno spiegato Vania Stazzu e Piera Pala di MEDSEA, anticipando che quello di Cagliari sarà il primo di una serie di eventi che coinvolgerà diversi Paesi riviereschi del Mediterraneo . Oltre al Comune che ha dato il suo patrocinio, diverse sono le scuole di vela, le organizzazioni e le associazioni sportive che hanno sposato la manifestazione.

La raccolta terminerà alle 12,30. I rifiuti verranno quindi portati all'anfiteatro di Marina Piccola dove sarà effettuato un censimento prima di essere ritirati dal Comune per essere smaltiti o riciclati.

Presente all’incontro anche il consigliere Matteo Lecis Cocco Ortu, che conferma la sintonia tra Comune e Fondazione MEDSEA. Per il presidente della Commissione Urbanistica “la manifestazione di domenica ha un forte valore simbolico”. Non soltanto perché permetterà a tanti di “scoprire e apprezzare una delle zone più suggestive di Cagliari”, ma perché “l’area sarà presto interessata da importanti lavori per la sua riqualificazione e valorizzazione“.