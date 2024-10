Una location da sogno e un sogno che diventa realtà. Per la prima volta in Sardegna una destinazione turistica rinomata e apprezzata decide di utilizzare uno strumento di marketing non convenzionale per promuoversi come location ideale per la celebrazione dei matrimoni di promessi sposi da tutto il mondo.

L’evento “Pula va a nozze” nasce appunto sulla scia di iniziative di destinazioni nazionali e internazionali che hanno scelto di puntare sul fattore emotivo e sentimentale. E a Pula il 29 agosto a partire dalle ore 18 andrà in scena il sentimento e accadrà qualcosa di davvero speciale. Tutto finalizzato a raccontare in un modo spettacolare quanto può essere perfetto il giorno più bello della vita di una coppia se celebrato in un luogo unico e particolarmente romantico. Come sottolinea l'Amministrazione, e in particolare l' Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura, che hanno "sposato" il progetto poiché credono nel nuovo marketing.

L’effetto sorpresa dell’azione di marketing non convenzionale, ideato dalla società Shardana Tourism Lab per il Comune di Pula, sarà regalato da una pacifica invasione di sposi nella Spiaggia di Nora, con un finale da effetto "sorpresa" in Piazza del Popolo dopo le 21. Tra un set fotografico sulla sabbia bianca tra mare, reperti di epoca romana e la chiesetta del santo protettore dei sardi, garantiranno raccolta di foto e video che consentiranno di far durare questo evento nel tempo utilizzando i materiali raccolti per la promozione della destinazione.

Al fine di coinvolgere anche i cittadini di Pula in questa innovativa azione di promozione del territorio, è stato attivato un casting per i reclutamento di sposi che con i propri abiti da cerimonia potranno ambire di essere scelti per affiancare le comparse del set. Unici requisiti età minima 18 anni e residenza nel Comune di Pula (per informazioni: info.sdtourismlab@gmail.com)

Altro elemento fondamentale sarà quello di promuovere anche tutti gli operatori legati al settore wedding della zona creando un apposito elenco fornitori online, pubblicato sui canali istituzionali e collegato al materiale realizzato per l'azione di promozione.

L’evento sarà realizzato anche grazie ad un’azione di co-marketing con la società Oggi Sposi & Events Wedding Planner, precursore in Sardegna nell’organizzazione dei matrimoni in spiaggia e leader nel settore, che curerà gli allestimenti che faranno diventare un vero e proprio set da matrimonio la spiaggia di Nora. Ci si avvarrà inoltre della collaborazione di professionisti del settore moda, video e fotografia il tutto per realizzare la location ideale e suscitare in tante coppie il desiderio di sposarsi in un luogo bellissimo quale è Pula.