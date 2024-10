Ieri sera a Pula, al termine di un intervento stradale e dei successivi accertamenti, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne residente a Villa San Pietro, disoccupato e incensurato.

I militari si erano insospettiti attorno alle precedenti ore 20 per l'atteggiamento sfuggente della persona poi controllata, quando a Villa San Pietro, in Corso Vittorio Emanuele, lo avevano visto eclissarsi repentinamente non appena aveva notato la loro presenza ad un posto di controllo.



I carabinieri, pertanto, hanno immediatamente proceduto ad una perquisizione d'iniziativa nei confronti del giovane rinvenendo nella sua disponibilità 5 grammi di cocaina. La perquisizione è stata quindi estesa all'abitazione dell'interessato e nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti ulteriori 42 grammi di cocaina, 43 grammi di hashish, 349 grammi di marijuana e la somma di 3.660 euro in contanti, in banconote di vario taglio, verosimile provento di attività di spaccio, nonché due bilancini, sostanze da taglio e fogli manoscritti con cifre e nomi di verosimili clienti.

Dopo aver trascorso la nottata agli arresti domiciliari, stamattina il giovane ha affrontato il giudizio direttissimo presso il palazzo di giustizia di Cagliari, l'arresto è stato convalidato e gli sono stati applicati gli arresti domiciliari.