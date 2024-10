L’Amministrazione Medau scommette su una città più sostenibile e decide di eliminare nove parcheggi in pieno centro per restituire ai cittadini un piccolo cameo verde.

Il giardino, che si trova in Via Santa Croce – fronte ufficio Polizia Municipale, dedicato all’operato delle Ancelle della Sacra Famiglia che in anni difficili hanno accompagnato la formazione umana e cristiana di tante generazioni di famiglie e bambini pulesi, sarà inaugurato martedì 17 luglio, alle ore 19.

Pula con questo nuovo polmone verde desidera rimarcare le proprie origini formativo-culturali ma soprattutto privilegiare la qualità di vita dei cittadini, promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare l’intero Comune abbellendolo, rendendolo più accogliente.

Alla cerimonia sarà presente Monsignor Miglio, che benedirà la statua dedicata alla Sacra Famiglia. Il sindaco Carla Medau e l’Amministrazione Comunale invitano pertanto i cittadini a partecipare all’iniziativa.