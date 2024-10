“Vi comunico che sono stati ritrovati i lettini da spiaggia dedicati alle postazioni dei portatori di disabilità, trafugati diverse notti fa a Campu Matta, a Santa Margherita”. Ne ha dato notizia la sindaca di Pula Carla Medau. “Il danno – aveva sottolineato qualche giorno fa - non è solo per l'imprenditore che li ha prestati gratuitamente ma soprattutto va a discapito di tutte le persone diversamente abili che potevano usufruire di un servizio adeguato alle loro esigenze”.

La prima cittadina ha fatto sapere chei lettini sono stati trovati “nei pressi di un campeggio lì vicino e colui che li ha ritrovati non desidera rilasciare ulteriori informazioni”. “A noi stavolta va bene anche così e lo ringraziamo per averci dato le giuste informazioni per il ritrovamento”, ha affermato la sindaca.

“L'importante è aver recuperato i lettini. Grazie di cuore a coloro che si sono offerti di riacquistarli. Manca ancora un ombrellone all'appello ma speriamo ritorni al suo posto”.