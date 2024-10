È morto martedì scorso, al Santissima Trinità di Cagliari, l’imprenditore di Pula Carlo Monni, una persona conosciuta e stimata.

Nell’ultimo giorno di zona bianca aveva deciso di festeggiare il suo 81esimo compleanno in compagnia di parenti e amici in un ristorante di Capoterra, convinto forse anche dal fatto che aveva da poco ricevuto la prima dose di vaccini.

Ma quella che doveva essere una festa si è trasformata in tragedia. Quel giorno l’imprenditore avrebbe contratto il virus Sars Cov-2. Alcuni giorni dopo la cena, infatti, ha manifestato alcuni sintomi e, considerato il peggioramento delle sue condizioni di salute, è stato ricoverato in ospedale, dove è morto nel giro di una settimana.

Come raccontato su L’Unione Sarda, alla festa avrebbero partecipato una quindicina di persone. Difficile stabilire chi abbia portato il virus nella sala del ristorante, dove c'erano diversi altri clienti. Il quotidiano fa sapere anche che a pochi giorni da quella serata l'Ats ha stabilito che le persone contagiate dal virus sono state addirittura 43. Tra queste anche Paolo Monni, il figlio dell'imprenditore. Rassicura sulle sue condizioni di salute, ma non intende rilasciare dichiarazioni. “Nessuno commento. Non è il caso”.